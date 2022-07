Mercato Roma, il Palermo ha messo gli occhi su Providence

Con l'arrivo del City Group, il Palermo vuole rinforzare la squadra a disposizione di Baldini. Uno dei nomi che piacciono al club rosanero per il reparto offensivo, è Ruben Providence, esterno classe 2001 di proprietà della Roma. Il 21enne francese è reduce dalle esperienze in prestito con le maglie del Club Brugge e dell'Estoril dove però non ha brillato.