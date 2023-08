Mercato Roma, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta di 25 milioni per Ibanez

Il difensore brasiliano è da tempo in cima alla lista dei partenti per far cassa e permettere di accelerare qualche trattativa importante in entrata

Una proposta ufficiale per Roger Ibanez che a Trigoria aspettavano da tempo sembra essere arrivata. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, il Nottingham Forest ha presentato un'offerta ufficiale di circa 25 milioni di euro per il difensore brasiliano che è da tempo in cima alla lista dei partenti per far cassa e permettere di accelerare qualche trattativa importante in entrata.