Mercato Roma, il Napoli pronto al via libera per Raspadori: ecco la possibile formula

Occasione sprecata, anzi gettata al vento. Giacomo Raspadori ieri è stato tra i peggiori in campo nella sfida contro la Lazio. L'attaccante azzurro è risultato apatico, quasi già con la testa altrove. Con Conte, infatti, l'ex Sassuolo non trova spazio e avrebbe già fatto sapere al suo agente di voler trovare un'altra sistemazione per non perdere la Nazionale nell'anno che porta alle qualificazioni per il Mondiale. La Roma è una delle mete gradite, e a Trigoria in effetti ci sarebbe bisogno di un attaccante in grado di aumentare una media gol horror finora. Non si tratterebbe di un vice Dovbyk, ma di una seconda punta che potrebbe giocare anche al fianco dell'ucraino e rappresenterebbe quindi una doppia soluzione per Ranieri. Difficilmente però Raspadori lascerà il Napoli a titolo definitivo anche perché è stato riscattato appena un anno fa per 27 milioni con tanto di firma su un contratto fino al 2028. Possibile quindi un'operazione in prestito: secco o con diritto di riscatto. Un altro nome sondato in queste settimane per l'attacco è quello di Beto dell'Everton . L'ex Udinese ha voglia di tornare in Italia dopo l'esperienza deludente in Premier.