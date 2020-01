Sadiq Umar, attaccante della Roma in prestito al Partizan Belgrado, è finito nel mirino del Napoli. Come riporta il portale serbo Mozzart Sport, i partenopei sarebbero pronti ad offrire ben 12 milioni di euro al club serbo per aggiudicarsi il centravanti nigeriano. La trattativa non è così semplice: Roma e Partizan hanno già fissato il riscatto del giocatore a 1,6 milioni, ma la società giallorossa ora vorrebbe 5 dei 12 milioni provenienti dall’offerta del Napoli.