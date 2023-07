Mercato Roma, il Milan tentenna per Traoré e i giallorossi provano ad inserirsi

I rossoneri non vogliono ancora affondare il colpo ed è per questo che la società capitolina ci sta pensando per rinforzare l'attacco. Il giocatore, attualmente, è svincolato

Continua il duello a distanza sul fronte mercato tra Roma e Milan. Al centro dell'attenzione ora c'è l'esterno spagnolo, Adama Traoré, che i rossoneri hanno puntato da tempo senza, però, affondare mai il colpo. Secondo quanto riportato da SkySport, anche il club giallorosso è in prima linea per il giocatore. Tiago Pinto, infatti, accortosi della scelta del Milan di mettere in stand by la trattativa, starebbe pensando di approcciare il discorso con l'ex attaccante del Wolverhampton. Il calciatore attualmente è svincolato ed è pronto ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta per la prossima stagione. Il Milan, che si era mossa per prima su di lui, non ha ancora deciso il da farsi ed è per questo che la strada che porterebbe verso la Roma resta del tutto percorribile.