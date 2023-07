Mercato Roma, il Milan punta Calafiori: ai giallorossi il 40% sulla rivendita

La Roma potrebbe trovare altre importanti risorse da reinvestire sul mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe puntato Riccardo Calafiori come rinforzo nel reparto difensivo per Stefano Pioli. Il giocatore, ora al Basilea, piace molto alla società rossonera per la sua duttilità in mezzo al campo. Il suo acquisto, però, sarebbe conseguente solo alla partenza di Ballo-Touré. Qualora la trattativa dovesse accendersi, con l'approdo a Milano dell'ex terzino giallorosso, la notizia farebbe sorridere Tiago Pinto. Alla Roma, infatti, spetta il 40% sulla futura rivendita di Calafiori.