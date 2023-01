Mercato Roma, il Milan prepara il piano anti Zaniolo: è Saint-Maximin

Sono ore importanti, frenetiche, per il mercato della Roma ma pure del Milan che ha individuato in Nicolò Zaniolo, il vero grande obiettivo. Come riporta Calciomercato.com Maldini e Massara stravedono per il talento ligure e faranno di tutto per portarlo a Milanello già a gennaio. Ma viste le difficoltà si è individuato il piano B. In questi giorni a casa Milan sono arrivati anche gli agenti di Allan Saint-Maximin, esterno tutto estro e fantasia del Newcastle. Il francese vuole lasciare i Magpies e si è offerto al Milan. Saint-Maximin è un profilo che piace molto a Massara che già in passato aveva provato a prenderlo per il Milan. Il direttore rossonero ha memorizzato quelle che possono essere le condizioni con un Newcastle che ha dato apertura a una possibile cessione in prestito. Allo stato attuale Maldini è concentrato su Zaniolo e il dossier Saint-Maximin potrebbe riaprirsi solo nel caso di un trasferimento dell’attaccante della Roma in Premier League. Senza dimenticare che qualsiasi mossa del Milan ruota intorno a cosa deciderà di fare Cardinale: dal patron servirà l’ok per un ulteriore extra-budget dopo quello messo a disposizione la scorsa estate. Una scelta tanto importante quanto, al momento, non scontata.