Mercato Roma, il Milan prenota un incontro con Morata: è l’obiettivo d’attacco

L'attaccante spagnolo in forza all'Atletico Madrid piace e non poco ai rossoneri che lo hanno individuato come pezzo da regalare a Pioli. Fissato un appuntamento per la prossima settimana con l'entourage del giocatore

Il Milan sta pensando ad un gran nome per affiancare Giroud nell'attacco del prossimo anno. Tra i nomi più papabili c'è quello di Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Sul centravanti spagnolo c'è anche la Roma che sta osservando la situazione senza ancora intavolare trattative. Secondo calciomercato.com, i rossoneri e l'entourage del giocatore ex Juventus hanno fissato un appuntamento per settimana prossima per capire i margini per l'operazione. Il Milan, infatti, a causa del bilancio, ha bisogno che si superi il 30 giugno per incominciare qualsiasi tipo di contatto finalizzato all'acquisto del giocatore. Si tratta di un'affare comunque difficile, a causa dell'esborso economico che sarebbe necessario per il ritorno in Italia di Morata. Lo spagnolo guadagna 9 milioni all'Atletico e dovrebbe abbassarsi notevolmente l'ingaggio per approdare in Serie A. Anche per questo motivo, la Roma non ha ancora affondato il colpo, consapevole del peso che una trattativa del genere causerebbe alle casse giallorosse.