Mercato Roma, il Milan piomba su Januzaj: c’è l’ok del giocatore

Nel novero delle operazioni fattibili a saldo zero per il Milan, potrebbe rientrare il nome di Adnan Januzaj in forza alla Real Sociedad. L’esterno belga, che può agire sia nel 4-4-2 sia nel 4-3-3, è sulla lista della Roma come alternativa a Politano , ma gradirebbe e non poco il passaggio in rossonero. La base sulla quale si può lavorare – riporta ‘Tuttosport’ – è quella del prestito con diritto di riscatto. Le condizioni potrebbero cambiare qualora il Milan dovesse fare cassa, soprattutto con Suso che garantirebbe una plusvalenza pura, ma quel che è certo è che ci sono stati dei contatti tra l’entourage del calciatore e il quarto piano di Casa Milan. Nell’arco dei prossimi giorni si capirà ulteriormente se e quali passi farà il Milan verso il giocatore, che ha già aperto al suo approdo in Italia.