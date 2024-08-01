Il Milan vuole Tammy Abraham, e l'interesse è reciproco. Anche la Roma vorrebbe la cessione ma a determinate condizioni. Che non sono quelle dei rossoneri intenzionati al prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, ci sarebbe una nuova proposta in arrivo che potrebbe essere gradita a De Rossi. L'arrivo di Emerson Royal in rossonero complica infatti la vita a Davide Calabria. Che De Rossi, sempre secondo la testata, avrebbe chiesto nell'affare. Il cartellino del capitano dei rossoneri potrebbe quindi clamorosamente entrare nella trattativa per Abraham, venendo utilizzato come contropartita per abbassare le richieste economiche per l’inglese che sono di circa 25-30 milioni. Da capire la volontà di Fonseca, il quale potrebbe non volersi privare del terzino italiano.