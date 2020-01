Il Milan continua a monitorare Cengiz Under. Come riporta Sky Sport, i rossoneri vorrebbero portare a Milano l’esterno turco della Roma, anche senza mettere sul piatto Suso. In questi giorni si era ipotizzato uno scambio di prestiti tra i giocatori, ma ora il Milan vorrebbe intavolare una trattativa senza l’esterno spagnolo. Ora si cercherà proporre un’offerta congrua alla Roma, che valuta il turco 40 milioni.