Mercato Roma, il Lione vuole Nzonzi

Steven Nzonzi potrebbe lasciare già a gennaio il Galatasaray: dopo un inizio entusiasmante, il centrocampista ex Roma è stato messo fuori rosa a tempo indeterminato. Come riporta ‘Tuttosport’, sulle tracce dell’ex centrocampista giallorosso c’è il Lione di Rudi Garcia: secondo il quotidiano l’operazione è fattibile perché il Galatasaray non può permettersi l’ingaggio del giocatore, di circa 3 milioni. Inoltre in Francia c’è una legge che consente sgravi fiscali ai calciatori che scelgono di rientrare in patria.