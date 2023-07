Mercato Roma, il giovane Mastrantonio ceduto in prestito al Monterosi

La Roma crede molto nel suo settore giovanile ed è sempre pronta a sfornare nuovi talenti. La società giallorossa, ha annunciato di aver ceduto in prestito al Monterosi Fc, squadra militante nel campionato di Lega Pro, il portiere classe 2004 Davide Mastrantonio. Il giocatore, cresciuto nella Capitale, è pronto a farsi nuovamente le ossa dopo la scorsa stagione trascorsa nelle file della Triestina. Nell'ultima annata sono state 10 le presenze collezionate, in cui ha comunque dimostrato le sue qualità. La Roma lo ha lasciato partire per far proseguire la sua crescita calcistica, ma continuerà a seguirlo con attenzione, visto che rimarrà proprietaria del cartellino.