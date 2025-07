Mercato Roma, il giovane Feola va al Verona. Niente ritorno in giallorosso

Il mercato della Roma continua a procedere ma ancora solamente in uscita. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il club giallorosso avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Verona per la cessione di William Feola, difensore classe 2006. L'ultima stagione il ragazzo l'aveva passata in prestito al Como Primavera, dove in qualche occasione si era messo in luce anche agli occhi di Cesc Fabregas che lo aveva convocato in prima squadra per la sfida contro la Lazio. Il club veneto ha depositato nei giorni scorsi in Lega: il difensore è pronto alla sua nuova avventura.