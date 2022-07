Mercato Roma, il Genoa sogna il ritorno di El Shaarawy

Il futuro di Stephan El Shaarawy è ancora tutto da scrivere. L'esterno d'attacco ha il contratto in scadenza nel 2023 e percepisce uno stipendio alto in relazione a quanto viene impiegato in campo. Con l'arrivo di Dybala e il possibile acquisto di un altro attaccante lo spazio si ridurrebbe ancora di più. Oltre all'Atalanta, secondo quanto riportato da Libero, anche il Genoa sarebbe particolarmente interessato al Faraone, ma al momento rimane un sogno. Per il classe '92 si tratterebbe di un ritorno, ma l'ingaggio alto e le ambizioni del giocatore sembrano spingerlo altrove.