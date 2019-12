Mercato Roma, il Genoa pensa al grande ritorno: obiettivo Perotti, ostacolo ingaggio

La carica dei ritorni. Per salvarsi, il Genoa ha intenzione di correre ai ripari sul calciomercato di gennaio. Oltre all’ingaggio imminente di Behrami, infatti, il ‘Grifone’ ha chiuso anche quello di Mattia Perin, che tornerà a vestire rossoblù. Non solo, perché – come riporta ‘Il Secolo XIX’, il Genoa sogna anche altri cavalli di ritorno come Destro, Iago Falque, Piatek e Diego Perotti. L’argentino della Roma, insieme allo spagnolo del Torino, sarebbe diventato un obiettivo concreto dei liguri. Per il ‘Monito’, però, la pista è decisamente in salita: l’ostacolo principale è l’ingaggio da 3 milioni di euro che Perotti percepisce alla Roma.