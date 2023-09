Mercato Roma, il Galatasaray punta Celik: Mourinho blocca la cessione

Il club turco ha chiesto informazioni per il terzino ex Lille trovando però l'opposizione dello Special One

In Italia si è chiuso lo scorso 1° settembre ma in Turchia il calciomercato è ancora aperto e il Galatasaray è alla caccia di un nuovo terzino destro. Come riportato dal portale turco Hurriyet, il club di Istanbul avrebbe chiesto informazioni per Zeki Celik. Secco "no" della Roma che non vuole privarsi del terzino ex Lille a mercato chiuso e a maggior ragione ora che Kristensen è stato escluso dalla lista Uefa. A bloccarne la cessione è stato direttamente José Mourinho ma gli assalti del Galatasaray continueranno almeno fino al 15 settembre (giorno di chiusura del calciomercato).