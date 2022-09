Mercato Roma, il Galatasaray pesca ancora in Italia: occhi puntati su Vina

Il calciomercato in Italia è ufficialmente chiuso da diversi giorni ma in alcune parti del mondo, gli affari continuano ad andare avanti come ad esempio in Turchia. Come riportato dal portale turco Fotospor, il Galatasaray vuole regalarsi un ultimo colpo di mercato: il nome che circola nelle ultime ore è quello di Matias Vina. In queste ore il club di Istanbul sta portando a termine l'acquisto di Mauro Icardi, dopo aver già ufficializzato i colpi Mertens e Torreira anche loro dalla Serie A. Buruk, allenatore del Galatasaray, non è soddisfatto delle prestazioni di Van Aanholt e avrebbe indicato proprio l'uruguaiano come possibile nuovo rinforzo. Il terzino ex Palmeiras, non è mai riuscito ad imporsi in maglia giallorossa nonostante la iniziale fiducia riposta in lui da parte della società (13 milioni versati nelle casse dei brasiliani) e di Mourinho che lo ha schierato titolare durante la prima parte della scorsa stagione.