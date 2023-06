Mercato Roma, il Fulham punta su Ibanez per rafforzare la difesa

Tra i possibili partenti in casa Roma, c'è anche il nome del centrale difensivo brasiliano, Roger Ibanez. Il numero 3 giallorosso, infatti, in questa stagione non ha fatto il salto di qualità che tutti si aspettavano e sia Mourinho che la società potrebbero sacrificarlo in caso dell'arrivo di una buona offerta di mercato. Come riporta Tuttomercatoweb, il Fulham ha attenzionato il difensore della Roma. Il club di Premier League, infatti, aveva inizialmente puntato Igor della Fiorentina ma la trattativa sta andando troppo per le lunghe, cosa che alla dirigenza inglese non è piaciuta più di tanto. Per questo, la squadra di Marco Silva, sta pensando di cambiare obiettivo e focalizzarsi sul centrale giallorosso. Dalle parti di Tiago Pinto non è ancora arrivata nessuna offerta, ma il Fulham studia la situazione in attesa di farsi avanti il prima possibile. Su Ibanez, resta vivo l'interesse anche del Tottenham.