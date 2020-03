Mercato Roma, il Feyenoord vuole il riscatto di Karsdorp: nell’affare incluso Berghuis

Se il calcio della Roma rimane fermo in attesa di superare l’emergenza coronavirus, Petrachi inizia a muoversi per il mercato dell’estate. In quest’ottica, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, le ultime notizie arrivano dal Feyenoord: il club infatti starebbe pensando al riscatto di Rick Karsdorp, terzino di proprietà dei giallorossi in prestito di un anno alla squadra olandese. Per rendere possibile l’affare potrebbe rientrare nella trattativa Steven Berghuis, esterno destro classe ’91 che in questa stagione ha messo a segno 15 reti e 7 assist nelle sue 24 presenze. Mino Raiola è l’agente e la Roma ha già avviato i primi contatti.