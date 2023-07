Mercato Roma, Il Feyenoord pensa a Karsdorp come sostituto di Geertruida

Per un terzino che va, un altro che arriva. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Feyenoord sarebbe molto vicino alla cessione di Geertruida al Lipsia. Il giovane laterale di Rotterdam è stato uno dei giocatori chiave di queste ultime stagioni per la squadra olandese, per questo il direttore generale dei biancorossi Dennis te Kloese si sta già muovendo per trovare un sostituto di livello. Secondo il portale olandese Voetbalzone, il profilo individuato è quello del difensore del Twente Joshua Brenet, ma tra i tanti nomi monitorati dalla finalista della Conference del 2022 ci sarebbe anche quello del terzino giallorosso Rick Karsdorp, in quello che sarebbe un vero e proprio ritorno a casa. I rapporti con Mourinho non si sono mai risanati dopo lo screzio dell'anno scorso a Reggio Emilia, e con i soldi arrivati dalla Champions il Feyenoord potrebbe pensare seriamente a un acquisto dell'olandese a titolo definitivo. La Roma, dal canto suo, dato l'imminente arrivo del danese Kristensen, non avrebbe remore nel vendere il giocatore.