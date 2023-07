Mercato Roma, il Fenerbahce fa sul serio per Dominguez: il giocatore ci pensa

La Roma sembra aver bloccato Renato Sanches per il suo centrocampo. Tra i nomi accostati ai giallorossi, però, vi è anche quello di Nicolas Dominguez del Bologna. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il forcing da parte del Fenerbahce si è fatto sempre più insistente. Nello notte c'è stato un contatto diretto tra le parti per cercare di portare la trattativa verso la chiusura. Il club turco si è avvicinato alla richiesta di 15 milioni richiesta dal Bologna e l'argentino, ora, sta seriamente pensando di potersi trasferire al Fenerbahce. La Roma, dal canto suo, monitora la situazione con attenzione, consapevole, però, degli elevati costi che un'operazione del genere comporterebbe per le casse giallorosse. Tiago Pinto aspetta, entro la prossima settimana, una chiusura definitiva per Renato Sanches.