Mercato Roma, il ds dello Stoccarda chiude le porte per Kalajdzic

Le parole del direttore: "Fondamentalmente ha ancora un contratto e questo significa che siamo rilassati a riguardo"

Sven Mislintat direttore sportivo dello Stoccarda, ha parlato del futuro di uno dei giocatori più richiesti della sua rosa come il centravanti Sasa Kalajdzic, contratto in scadenza nell'estate del 2023. Come riporta Tuttomercatoweb: "Fondamentalmente ha ancora un contratto e questo significa che siamo rilassati a riguardo. Sasa ha detto di volersi rimettere in sesto e poi scendere in campo per rendere il tutto concreto". Anche la Roma era interessata al giocatore dopo l'ottimo campionato europeo. Anche il Milan è interessato al calciatore.