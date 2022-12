Mercato Roma, il Chelsea irrompe su Juranovic

Tra i tanti nomi per la fascia destra della Roma è spuntato anche quello di Josip Juranovic, terzino croato che si è messo in mostra al Mondiale in Qatar. Il giocatore del Celtic però è entrato nella lista dei desideri del Chelsea in seguito all'infortunio di Reece James come riporta Sky Uk. Il terzino inglese sarà costretto a rimanere ai box per un mese, motivo per cui i Blues hanno messo sotto la lente d'ingrandimento Juranovic. Anche l'Atletico Madrid è sul ventisettenne croato, ma è soprattutto il Barcellona a essersi mosso, infatti i blaugrana considerano Juranovic l'obiettivo numero uno per la fascia destra in vista del mercato di gennaio.