Mercato Roma, il Cagliari pensa al riscatto di Olsen in caso di addio di Cragno

Robin Olsen il prossimo anno potrebbe rimanere al Cagliari. Lo svedese, soprattutto nella prima parte di stagione, ha dimostrato le sue qualità aiutando la squadra sarda a sfiorare persino il sogno Champions League. Nella gara con il Lecce, però, è iniziata la fase discendente dell’ex Copenaghen con l’espulsione e il duello acceso con Lapadula che gli sono costati ben 4 turni di stop. Poi con il nuovo anno è tornato dall’infortunio Cragno e ha perso il posto da titolare. Come riporta il sito tuttomercatoweb.com, il Cagliari ad agosto aveva preso l’ex Roma senza diritti o obblighi di riscatto, ma la permanenza in Sardegna è strettamente correlata alla cessione o meno di Cragno. Qualora il portiere italiano partisse allora ci sarebbe un tentativo per lo svedese. Su di lui hanno comunque manifestano interesse Bologna e Sporting Lisbona. Il ds Sabatini è alla ricerca di un vice Skorupski, ma i portoghesi potrebbero garantire un palcoscenico europeo. Sicuramente Olsen a fine stagione non rientrerà nei piani della Roma, sarà solo di passaggio prima di iniziare una nuova avventura.