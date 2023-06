Mercato Roma, il Bournemouth vuole Kluivert. Incontro col club nelle prossime ore

Tra i nomi in uscita della Roma, c'è quello di Kluivert. Sul giocatore c'è un fortissimo interesse del Bournemouth che, come riporta Alfredo Pedullà, nelle prossime ore ha in programma un nuovo vertice col club giallorosso per trovare l'accordo. L'attaccante olandese è tornato nella capitale dopo il prestito al Valencia. Il suo nome è stato sondato anche da alcuni club della Premier League e della Bundesliga. Le prossime ore potrebbero essere determinanti per capire il futuro di Kluivert. La sua cessione è tra le questioni che Pinto affronterà nei suoi giorni a Londra.