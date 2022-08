Mercato Roma, il Bournemouth piomba su Senesi: la situazione

Su Senesi c'è anche la Roma, da tempo interessata al centrale come profilo per rinforzare la retroguardia di José Mourinho

Il Bournemouth, club di Premier League, è sulle tracce di Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano l'argentino non è un obiettivo semplice, ma gli inglesi stanno comunque provando ad acquistarlo. Su Senesi c'è anche la Roma, da tempo interessata al centrale come profilo per rinforzare la retroguardia di José Mourinho, l'unico reparto in cui i giallorossi necessitano almeno di un nuovo giocatore.