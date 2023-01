Mercato Roma, il Bournemouth ha chiesto Vina in prestito

Novità sul mercato in uscita in casa Roma. Secondo quanto riferisce il Dailymail in Inghilterra il Bournemouth ha chiesto Matias Vina in prestito. In cerca di un rinforzo sulla fascia sinistra, il club inglese avrebbe individuato nell'uruguaiano il rinforzo giusto, dopo aver cercato di prendere Gosens dall'Inter. La squadra di Gary O'Neill cerca di correre ai ripari per evitare la retrocessione.