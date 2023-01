Mercato Roma, il Betis fa sul serio per Aouar: offerto quinquennale a 2,5 milioni

Il club spagnolo insiste per il centrocampista in scadenza con il Lione. Su di lui anche Nottingham Forest, Milan e Inter

Aumenta la concorrenza per Hossem Aouar, uno degli obiettivi di mercato della Roma. Come riportato dal portale spagnolo Relevo, il Real Betis (avversario dei giallorossi nel girone di Europa League) avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al calciatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Sul tavolo del francese un quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Sulle sue tracce però anche il Nottingham Forest, che aveva chiesto informazioni in estate, ma soprattutto Inter e Milancon Aouar che avrebbe già dato priorità all'offerta rossonera. La Roma ha chiesto informazioni e rimane in corsa ma portare a Trigoria il classe '98 non sarà affatto semplice.