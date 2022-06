Mercato Roma, il Belgio chiama Mertens: piace all’Anversa

In patria l'attaccante ritroverebbe Nainggolan e van Bommel, suoi ex compagni di squadra

La corsa a Mertens si arricchisce di un'altra pretendente. Ufficializzato l'addio al Napoli, il folletto belga ha parlato a lungo con la Roma che lo vorrebbe a Trigoria per affiancare ad Abraham un giocatore esperto con un bagaglio di gol importante. Secondo quanto risulta al media belga HLN Sport, sul giocatore sarebbe piombato l'Anversa di Nainggolan che gli offrirebbe una via privilegiata per un ritorno in patria. Oltre all'ex Roma, in Belgio Mertens ritroverebbe come allenatore Mark Van Bommel, suo compagno di squadra ai tempi del PSV.