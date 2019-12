Mercato Roma, idea Petagna per l’attacco: necessario l’addio di Kalinic

Nuova idea per il reparto offensivo della Roma. I giallorossi non sembrano essere intenzionati a dare ulteriore fiducia a Nikola Kalinic nel ruolo di vice per Dzeko e continuano a sondare il mercarto alla ricerca di un’alternativa. Come riporta Teleradiostereo, Petrachi starebbe seguendo con grande attenzione la pista che porta ad Andrea Petagna, attaccante in forza alla Spal. L’idea del ds romanista è quella di formulare un’offerta di prestito oneroso da diciotto mesi con riscatto fissato. Un’operazione che però resta complicata da concludere nel mese di gennaio.