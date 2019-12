Mercato Roma, idea Kalinic per il Genoa

Dopo la Fiorentina anche il Genoa. Per Nikola Kalinic infatti si sarebbe fatto avanti anche il grifone. Come riporta il Secolo XIX, l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid attualmente in prestito alla Roma sarebbe una delle opzioni prese in considerazione dalla società genovese per rinforzare il pacchetto avanzato, considerata anche l’indisponibilità a lungo termine di Kouame. Il Genoa si accoda così a Fiorentina, Bologna e Bourdeaux, che già nelle scorse settimane avevano mostrato interesse per la punta croata. In entrata per i giallorossi il nome più insistente è sempre quello del centravanti della Spal Andrea Petagna.