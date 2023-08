Mercato Roma, idea Kabak per la difesa

Con Roger Ibanez sempre più vicino alla cessione in Arabia Saudita, la Roma pensa ad un centrale difensivo da inserire in rosa al posto del brasiliano. Secondo calciomercato.it, c'è stato un sondaggio per Ozan Kabak dell’Hoffenheim, nazionale turco classe 2000, ma il club tedesco chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro ritenuta eccessiva a Trigoria.