Mercato Roma, idea Hermoso dall’Atletico Madrid: può arrivare a zero

Mario Hermoso non continuerà la sua avventura in Spagna. Il contratto del difensore 28enne scadrà fra pochi giorni e secondo quanto riporta DAZN, oltre al Napoli - che per il momento è in pole position - fra le squadre interessate ci sarebbe proprio la Roma. Negli ultimi giorni il suo entourage è stato avvistato in Italia. Il rinnovo con la squadra di Simeone è sfumato un paio di mesi fa e lo spagnolo è in cerca di una nuova casa.