Mercato Roma, Ibanez verso il Bologna. Sabatini conferma: “Stiamo definendo l’accordo”

Walter Sabatini è pronto a portare al Bologna Ibanez. Il giovane centrale brasiliano è il rinforzo scelto dal coordinatore dell’area tecnica rossoblù per la rosa di Sinisa Mihajlovic. Un bel colpo per l’ex ds della Roma, che ha superato proprio i giallorossi nella corsa al giocatore in arrivo dall’Atalanta. A confermarlo è lo stesso Sabatini: “Quella di Barrow è un’operazione economicamente remunerativa, idem per quanto riguarda Ibanez. Abbiamo l’accordo con l’Atalanta e in queste ore definiremo quello con gli agenti – le sue parole a margine di un evento riportate da ‘tuttomercatoweb.com’ -. Loro però sono integrazioni, non veri e propri rinforzi perché questo Bologna è già molto forte così e non vogliamo caricare due classe ‘98 di troppe responsabilità, visto che avranno anche bisogno di qualche mese di ambientamento”.