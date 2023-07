Mercato Roma, Ibanez offerto al Newcastle: i Magpies non sono interessati

Il difensore piace al Fulham, ma non è ancora arrivata nessuna offerta. Il Tottenham e l'Atletico Madrid non sono più interessate

Roger Ibanez è sempre sul mercato e Pinto sta cercando di piazzare il difensore. L'ex Atalanta piace al Fulham e la Roma chiede circa 30 milioni di euro. Il brasiliano è stato offerto anche al Newcastle, ma i Magpies non sono interessati. L'allenatore Eddie Howe vorrebbe Andersen del Crystal Palace, secondo il sito inglese Inews.co.uk. La cessione di Ibanez potrebbe sbloccare il mercato in entrata, ma ad oggi non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Il Tottenham e l'Atletico Madrid si sono defilate e un ritorno di fiamma è lontano.