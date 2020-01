Mercato, Roma-Ibanez: lunedì visite mediche e firma del contratto

Semaforo verde per Ibanez. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com lunedì sarà la giornata in cui avverrà lo scambio dei documenti tra la Roma e l’Atalanta. La trattativa è entrata nel vivo nelle ultime ore, con il sorpasso gialloroso sul Bologna, sin lì in vantaggio sul difensore. Il brasiliano classe ’98 sbarcherà nella Capitale grazie a un prestito di 18 mesi a 1 milione, a cui andranno ad aggiungersi altri 8 per l’obbligo di riscatto. Infine per l’Atalanta ci saranno anche 2 milioni di bonus.

VISITE – Non soltanto lo scambio dei documenti infatti. Secondo quanto riporta inoltre Sky Sport il difensore sosterrà lunedì le visite mediche e firmerà poi il contratto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Roma.