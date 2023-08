Mercato Roma, i giallorossi stringono per Zapata: entro 48 ore si deve chiudere

Tiago Pinto non vuole più aspettare e mette pressione all'Atalanta. La società nerazzurra deve dare una risposta in tempi brevi, altrimenti si cambierà obiettivo. Domani l'agente del giocatore sarà a Bergamo per discutere con la Dea

La Roma spinge sull'acceleratore per portare a casa Duvan Zapata. Sono ore decisive e molto calde quelle che caratterizzano la trattativa per l'approdo nella Capitale dell'attaccante colombiano dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da SkySport, la società giallorossa è stanca di aspettare e ha dettato un tempo limite alla Dea per chiudere l'affare o meno. Entro 48 ore il club nerazzurro dovrà dare una risposta definitiva a Tiago Pinto. Qualora la fumata bianca non arrivi, la Roma sarà costretta a virare su altri obiettivi. Il giocatore, avrebbe aperto con grande entusiasmo all'idea di diventare un calciatore di José Mourinho, ma l'Atalanta continua a frenare il tutto non essendo ancora convinta di lasciar partire il suo centravanti. Come aggiunto da calciomercato.it, nella giornata di domani, l'agente di Zapata, Fernando Villareal, volerà direttamente a Bergamo per tentare di sbloccare la situazione e far cedere il muro della Dea.