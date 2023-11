Mercato Roma, i giallorossi seguono Gloukh del Salisburgo: diversi i club interessati

La Roma continua a guardare al proprio futuro e tra le prerogative del club vi è sicuramente quella di continuare con lo spazio ai giovani. Come riportato da tuttomercatoweb, la società giallorossa ha puntato i fari sul giovane talento del Salisburgo, Oscar Gloukh. Il giocatore, classe 2004, è un centrocampista israeliano che sta facendo tanto bene con la maglia del club austriaco, mettendosi in mostra soprattutto in Europa. La Roma, però, non è l'unica squadra ad essere interessata al calciatore. Su di lui ci sono anche le altre big italiane, come Milan, Juventus e Inter, ma anche dall'estero (soprattutto Premier League) le offerte non mancano.