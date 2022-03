Mercato Roma, i giallorossi pronti a inserirsi nella corsa per Raspadori

La punta del Sassuolo è il nuovo obiettivo della società. La valutazione è di circa 30 milioni

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la Roma è pronta ad inserirsi nella corsa per Raspadori. In caso di addio di Zaniolo sarebbe lui l'obiettivo dei giallorossi per la prossima stagione. La punta del Sassuolo ha un contratto fino al 2024 e sono tante le società che lo hanno messo nel mirino, ma la Roma storicamente gode di ottimi rapporti con il club neroverde e non è escluso che , data una valutazione congrua (intorno ai 30 milioni), nell’affare non possano essere inseriti anche alcuni baby del settore giovanile di Trigoria. Raspadori potrebbe essere perfetto come partner di Abraham nell’attuale 3-5-2.