Mercato Roma, Hummels lascia il Borussia Dortmund: rifiutata l’Arabia Saudita

Il futuro di Mats Hummels non sarà a tinte giallonere. Il difensore del club tedesco non ha intenzione di rinnovare il contratto col Borussia Dortmund e dal 1 luglio diventerà un parametro zero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il tedesco ha già detto 'no' alle offerte provenienti dall'Arabia Saudita e la sua volontà è quella di rimanere in Europa. Nelle scorse settimane il 35enne era stato accostato alla Roma. Oltre ai giallorossi in Italia c'è anche la concorrenza del Milan. Nelle prossime settimane si conoscerà il futuro dell'ex difensore di Borussia Dortmund e Bayern Monaco.