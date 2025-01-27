Mario Hermoso è sempre più vicino al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i due club sono prossimi a trovare l'accordo definitivo che sancirà il passaggio del difensore spagnolo in Germania. Lato giocatore, il numero 22 giallorosso ha già dato il suo assenso a trasferirsi presso il club allenato da Xabi Alonso, che lo ha reputato da subito la prima scelta per rinforzarsi in quel ruolo. A testimonianza del fatto che le società siano sempre più vicine, c'è l'assenza di Hermoso all'allenamento odierno. La situazione è in continua evoluzione e non si escludono sviluppi importanti già nelle prossime ore. Invece, secondo quanto riportato da SkySport, il Bayer Leverkusen avrebbe aumentato l'offerta di ingaggio per lo spagnolo ma non si può ancora parlare di accordo raggiunto tra le parti.

Continuano a susseguirsi notizie sulla trattativa tra la Roma ed il Bayer Leverkusen per Hermoso. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la formula su cui stanno lavorando i due club sarebbe quella del prestito. Ad ora, non ci sarebbe accordo tra le parti per la spartizione dell'ingaggio dello spagnolo.