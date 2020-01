Mercato Roma, Grigore snobba i giallorossi: “Sogno di diventare capitano della Dinamo”

“Futuro alla Roma? Grazie, ma io voglio restare a lungo qui alla Dinamo Bucarest“. Ricardo Grigore ha le idee chiare sul futuro: venti anni e ampi margini di miglioramento, tanto da richiamare su di sé l’attenzione di diversi club europei, Roma su tutti. “Sono lusingato dell’interesse di queste squadre, ma sono concentrato nel far bene qui in Romania“, le parole del difensore a Gazeta Sporturilor. Poi aggiunge: “Il mio sogno è di diventare capitano della Dinamo ed essere un simbolo per la squadra nella quale sono cresciuto. I paragoni con Radu? Fanno piacere, perché sappiamo tutti che tipo di calciatore è, ma io voglio fare la mia carriera”.

Petrachi lo segue da tempo, a dicembre aveva inviato un paio di osservatori per vederlo all’opera, ma i problemi tra il giocatore e il tecnico Uhrin hanno fatto fare un viaggio a vuoto agli emissari giallorossi: “So che c’era qualcuno in tribuna nella partita contro il Sepsi, mi dispiace che non abbiano potuto vedermi ma l’allenatore ha deciso di non farmi giocare”.