Mercato Roma, Gotze vuole andare all’estero: il tedesco apre alla Serie A

Mario Gotze è il nome caldo in casa Roma. Negli ultimi giorni il ds Petrachi avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage: il tedesco infatti è in scadenza di contratto e dopo il 30 giugno potrà lasciare il Borussia Dortmund a parametro zero. Nelle prossime settimane andranno avanti i colloqui tra le due parti. Come riporta il quotidiano tedesco Bild, il classe ’92 ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Italia, sicuramente non vuole andare in Cina o negli Stati Uniti. Il grande problema di questo affare resta l’ingaggio: l’ex Bayern Monaco infatti guadagna 8 milioni di euro a stagione e le conseguenze finanziarie legati all’emergenza Coronavirus non sono ancora prevedibili. L’alto stipendio di Gotze quindi potrebbe comportare un certo rischio per le casse giallorosse. Da sottolineare che anche il Bayer Leverkusen sarebbe sulle sue tracce, ma per il momento il direttore sportivo Simon Rolfes ha negato gli eventuali contatti.