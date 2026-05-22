"In nazionale olandese gioca Malen, non Zirkzee...". E se è vero che Gasperini qualche mese fa aveva gelato tutti con queste parole post-conferenza, la realtà è che ora il tecnico sogna di avere entrambi a Trigoria. Stavolta per formare una coppia tutta 'Orange'. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma in questi mesi non ha mai davvero mollato la pista che porta all'attaccante del Manchester United e - anzi - starebbe preparando un nuovo assalto nei mesi estivi. Un affare che a gennaio sembrava praticamente chiuso, saltato a causa dell'esonero a sorpresa di Amorim e la successiva firma di Michael Carrick. Una storia che non ha avuto ancora un lieto fine, ma che può di certo riaprirsi nelle prossime settimane - a maggior ragione in caso di qualificazione in Champions.

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Il club giallorosso sa di dover consegnare a Gasperini una rosa più lunga, più completa e soprattutto con maggiore qualità offensiva. Per questo il nome di Joshua Zirkzee rimane in cima alla lista anche per la sua duttilità: potrebbe giocare sia in coppia con Malen o anche al posto dell'ex Aston Villa come centravanti di manovra. Le caratteristiche sono ben diverse, ma in una stagione con 3 competizioni possono di certo far comodo (ricordando che Gasp a Bergamo ha schierato spesso una coppia di attaccanti con un trequartista alle spalle, soluzione vista anche nel corso di questa stagione). Missione difficile ma non impossibile. Con 20-25 milioni di euro si può chiudere con lo United che non può chiedere cifre così elevate: l'olandese viene da una stagione opaca e con pochissimi minuti giocati (solo 629 in totale).