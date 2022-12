Mercato Roma, futuro in bilico per Belotti: due squadre interessate

Belotti e la Roma. Una convivenza travagliata. Tutto era iniziato nel migliore dei modi, con il gallo accolto dall'entusiasmo dei tifosi e una grande voglia di far bene. Dal suo arrivo nella capitale, però, l'attaccante non ha convinto. Solo 2 gol segnati, entrambi in Europa League, in 17 presenze nella prima parte di stagione con Mourinho. Troppo poco rispetto alle aspettative che si erano create attorno a lui. Inoltre, anche la forma fisica non è sembrata delle migliori. Adesso, infatti, è ai box per l’infortunio al flessore destro. Il contratto con la Roma scade il 30 giugno 2023, con opzione per il rinnovo biennale. Al momento, il prolungamento sembra complicato, ma Belotti potrà meritarselo con un cambio di passo da gennaio. Se il club giallorosso non dovesse confermarlo, riferisce calciomercato.it, per il centravanti azzurro potrebbero aprirsi due ipotesi per il futuro. Le squadre interessate sono la Fiorentina e il Galatasaray.