Mercato Roma, Frendrup e non solo: per il centrocampo si seguono Fabbian e Freuler

La Roma è alla ricerca di nuovi rinforzi nella prossima finestra di mercato. La priorità è senz'altro l'attaccante con Zirkzee in cima alle preferenze di Gasperini, ma per affondare il colpo manca ancora l'apertura del Manchester United. Il tecnico giallorosso però, non vuole fermarsi qui. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'obiettivo infatti è quello di allungare le rotazioni anche a centrocampo dove Pisilli sta trovando poco spazio, ed El Aynaoui partirà un mese per la Coppa d'Africa. Nella lista di Gasp ci sono diversi nomi tra cui Morten Frendrup, da tempo nel mirino giallorosso. La trattativa non è semplice ma da Genova continua a rimbalzare la voce di un possibile scambio con Pisilli, molto gradito a De Rossi. In alternativa al danese, si valuta anche Soumaré del Leicester che ha il contratto in scadenza a giugno e molto probabilmente non rinnoverà. Restando in Serie A invece i fari sono puntati sul Bologna, in particolare su Remo Freuler e Giovanni Fabbian. Lo svizzero, ai box per una frattura alla clavicola, è stato per anni una delle colonne portanti dell'Atalanta di Gasperini con il quale ha giocato in totale 254 partite in 6 stagioni (20 gol e 23 assist). Il centrocampista classe 2003 invece piace da tempo a Trigoria soprattutto grazie alle sue caratteristiche da incursore che farebbero molto comodo ad una Roma che fatica a segnare (su di lui c'è anche la Lazio).