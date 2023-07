Mercato Roma, frenata nella trattativa per la cessione di Reynolds

Non arrivano buone notizie sul fronte Reynolds. Secondo quanto riportato da Il Tempo, dopo che Roma e Westerlo avevano trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo dell'esterno americano per 3,5 milioni di euro + il 20% della futura rivendita, la trattativa ha subìto una brusca frenata dopo che, in seguito all'incontro di oggi tra l'agente del calciatore e i dirigenti del club belga, sono emersi dei nodi contrattuali in ambito fiscale, che le parti stanno cercando ora di superare e risolvere. Situazione in evoluzione, e da monitorare assolutamente. Il ragazzo già da tempo non fa più parte del progetto tecnico di Mourinho, e per ora i belgi sono stati gli unici a sembrare interessati concretamente al suo acquisto, dopo averlo avuto in prestito la stagione scorsa.