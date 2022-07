Mercato Roma, Frattesi rimane un obiettivo: prima però bisogna cedere

La Roma non molla la pista che porta a Davide Frattesi. Come riportato da Sky, il club giallorosso ha messo per il momento in stand-by la trattativa per cercare di piazzare gli esuberi presenti in rosa, in particolare nel reparto di centrocampo, dopodiché potrà tornare forte sul talento di Fidene. In uscita ci sono Diawara, Villar, Darboe, che sarà fermo ai box per i prossimi 6 mesi, e Veretout che ha richieste soprattutto in Francia.