Mercato Roma, Frattesi può arrivare a gennaio: prossima settimana fissato un incontro

Il matrimonio tra Frattesi e la Roma sembra essere sulla via del lieto fine. Come riportato da Sky, la prossima settimana il club giallorosso ha in programma diversi incontri, con il Sassuolo e con l'entourage del ragazzo, per provare a sbloccare il suo trasferimento già nella finestra di mercato invernale. I segnali sembrano essere positivi con il calciatore, cresciuto nel vivaio giallorosso, che non ha mai nascosto la sua voglia di tornare nella Capitale. Dopo la trattativa saltata in estate a causa dell'elevata richiesta dei neroverdi, la Roma è pronta a mettersi nuovamente al tavolo per regalare a José Mourinho il centrocampista di Fidene.